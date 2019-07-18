МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в мае 2019 года увеличилась на 0,9%, до 28 292,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах банков уменьшился с 50,6% до 50,5%.

В мае 2019 года величина кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), выросла на 0,6%, до 17 392,8 млрд рублей, удельный вес в активах несколько снизился до 31,1% против 31,2% месяцем ранее.

Розничный кредитный портфель за май 2019 года увеличился на 1,9%, до 8 247,1 млрд рублей, при этом его значимость в активах кредитных организаций региона выросла с 14,6% до 14,7%.