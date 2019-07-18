МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам первого полугодия 2019 года уменьшилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 4,63 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,62 доллара против 2,75 доллара годом ранее. Чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 20,53 миллиарда долларов, уменьшившись на 5% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 9% в годовом выражении, до 2,201 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,23 доллара против 1,3 доллара годом ранее. Чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 10,244 миллиарда долларов, что на 3,5% ниже аналогичного показателя во втором квартале 2018 года.

"В этом квартале мы сообщили о хороших результатах по всем нашим подразделениям. Доходы всей компании составили более 10 миллиардов долларов, демонстрируя стабильность нашей франшизы. Мы по-прежнему сосредоточены на обслуживании наших клиентов и реализации возможностей роста при тщательном управлении расходами", — приводятся в релизе слова гендиректора Morgan Stanley Джеймса Гормана (James P. Gorman).

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более 40 стран.