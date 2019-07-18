МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу в четвертом квартале 2019 года могут составить 17,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в третьем квартале может составить 11,8 миллиарда долларов, в четвертом квартале — 19,3 миллиарда, отмечает ЦБ.

ЦБ также уточнил оценку фактических платежей по внешнему долгу российских компаний в третьем квартале 2019 года. По данным регулятора, они могут составить 9,3 миллиарда долларов (ранее ЦБ давал оценку в 9 миллиардов долларов).