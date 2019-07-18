МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесли в качестве законодательной инициативы проект закона о повышении в отдельных случаях до 10 миллионов рублей страхового возмещения по вкладам, следует из электронной базы данных ГД.

Проект внесен главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, его первым зампредом Игорем Дивинским и депутатами от "Справедливой России" Валерием Гартунгом и Олегом Николаевым. В настоящее время предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей.

"В то же время на счетах физических лиц в отдельных случаях (например, получение наследства, продажа различной недвижимости, получение грантов в форме субсидий) формируются на определенное время остатки в размерах, значительно превышающих установленный максимальный размер страхового возмещения", — говорится в пояснительной записке к проекту.

"Принимая во внимание социальную значимость таких событий, с учетом международной практики законопроектом предлагается предусмотреть возможность получения выплат по таким вкладам в повышенном размере (по аналогии со счетами эскроу, максимальная сумма выплат составит не более 10 миллионов рублей)", — предлагают депутаты.

Предполагается, что страховка по вкладам до 10 миллионов рублей будет распространяться на лиц в случае продажи жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения, при получении наследства, в случаях возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получения социальных выплат и пособий, исполнения решения суда, получения грантов в форме субсидий.

Кроме того, законопроектом предлагается распространить страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций, кроме организаций, выполняющих функции иностранного агента. Сумма страховки по таким счетам не будет превышать 1,4 миллиона рублей. Законопроект вступит в силу через 180 дней после официального опубликования в случае его принятия.

Впервые о том, что предельная сумма страхового возмещения вкладчикам может вырасти с нынешних 1,4 миллиона рублей, заявила летом прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она тогда отмечала, что это касается ситуаций, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также при социально чувствительных ситуациях.