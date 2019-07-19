МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 19 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского жилищно-кредитного коммерческого банка "Жилкредит", говорится в сообщении регулятора.

Лицензию отозвали из-за того, что банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Это привело к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждениюбанкротства.

Помимо этого банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

"Основным активом Банка "Жилкредит" являлось труднореализуемое непрофильное имущество. В связи с этим формировавшиеся кредитной организацией денежные потоки не позволяли Банку "Жилкредит" своевременно исполнять обязательства перед кредиторами", — сообщает ЦБ.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Выплаты начнутся не позднее 2 августа.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня текущего года банк занимал 414 место в банковской системе РФ с активами в размере 714,9 млн рублей, собственные средства составляли 309,7 млн рублей.