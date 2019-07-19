МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в мае 2019 года сократилась на 6%, до 6 355 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Это в основном было обусловлено уменьшением заимствований от российских банков (на 6,4%, до 5 602,9 млрд рублей). В результате доля средств, привлеченных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, составила 11,4% совокупных пассивов (на 1 мая 2019 года — 12,2%).

Задолженность по выданным межбанковским кредитам в анализируемом периоде снизилась на 2,8%, до 6 215,1 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно уменьшение задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 7,8%, до 4 517,0 млрд рублей). Доля МБК в активах банков составила 11,1% на 01.06.2019 против 11,5% на 01.05.2019.