МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в мае 2019 года выросли на 2,6%, до 5 955,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес в активах в анализируемом периоде составил 10,5% (10,6% на 01.05.2019). На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Российской Федерации, а также в долговые обязательства Банка России.

Портфель долевых ценных бумаг банков Московского региона составил 312,5 млрд рублей, увеличившись за май 2019 года на 1,3%, что в большей степени было вызвано уменьшением отрицательной разницы от переоценки ценных бумаг.



