МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рассуждения о том, что России может грозить ипотечный кризис, аналогичный произошедшему в США, не имеют под собой оснований, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, комментируя исследование АКРА по ипотечному рынку.

В четверг АКРА опубликовало исследование "Как избежать ипотечного кризиса в России". В нем говорилось, что ипотечный рынок в РФ развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 до 1,5 триллиона рублей на покрытие дефолтов.

"Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований", — сказал Моисеев.

Замминистра отметил, что в отличие от американского рынка, в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом, а их секьюритизация запрещена законодательно. Кроме того, в отличие от США, в РФ нельзя в любой момент прекратить обязательства по ипотечному кредиту, просто отказавшись от "ключей", подчеркнул Моисеев. Он отметил, что именно комбинация этих двух факторов привела к кризису на ипотечном рынке США в момент снижения цен на недвижимость.

Авторы исследования отмечали, что сегодня основным инструментом решения задач по улучшению жилищных условий в России является программа "Фабрика ИЦБ Дом.РФ". В ее основе лежит механизм выпуска однотраншевых "агентских" ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) – таких, которые выпускали американские институты развития Fannie Mae и Freddie Mac. По данным АКРА, именно такая модель стала одной из главных причин финансового кризиса в США, а затем и во всем мире в 2007–2009 годах. В связи с этим авторы исследования предложили решение, позволяющее выпускать в России прозрачные многотраншевые ИЦБ.

Минфин не согласен также и с предложенной аналитиками агентства моделью развития рынка. "Именно взрывной рост многотраншевых ипотечных облигаций, со сложной структурой и распределением риска, который не смогли адекватно оценить международные рейтинговые агентства, и привел к масштабному финансовому кризису на Западе. Напротив, инвесторы в однотраншевые ипотечные облигации с поручительствами государственных ипотечных агентств избежали каких-либо потерь", — подчеркнул Моисеев.

По его словам, полученный урок был усвоен и в США, где после кризиса основу рынка составляют именно однотраншевые облигации с гарантией агентств, а доля сложных траншированых инструментов сократилась с 55% до маржинальных 3%. "Определяя развитие ипотечного рынка в нашей стране, мы в том числе делали выводы из чужих ошибок. Именно такие бумаги с поручительством "Дом.РФ" положены в основу национального проекта, а их доля в прошлом году достигла 95% от всего выпуска", — резюмировал Моисеев.