МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. В России нет условий для развития ипотечного кризиса, аналогичного произошедшему в США, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

В четверг рейтинговое агентство АКРА опубликовало исследование "Как избежать ипотечного кризиса в России". В нем говорилось, что ипотечный рынок в РФ развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 до 1,5 триллиона рублей на покрытие дефолтов.

Его авторы указали, что основным инструментом решения задач по улучшению жилищных условии? в России является программа "Фабрика ИЦБ", в основе которой лежит механизм выпуска однотраншевых "агентских" ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), аналогичных выпускавшимся американскими институтами развития Fannie Mae и Freddie Mac. По оценке АКРА, именно такая модель стала одной из главных причин финансового кризиса в США и в мире в 2007-2009 годах. В связи с этим авторы исследования предложили выпускать в России прозрачные многотраншевые ИЦБ.

"Если посмотреть на кредитное качество ипотечных портфелей, то это с большим отрывом лучший актив в российской экономике. А исходя из проникновения ипотеки в экономику, если смотреть по ВВП, то потенциал развития для ипотеки очень большой. Кроме того, ипотека в России выдается на консервативных условиях. В связи этим говорить о высоких рисках ипотечного кредитования некорректно", — прокомментировал доклад гендиректор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.

Не видит рисков на российском рынке ипотеки и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Доля ипотечных кредитов в ВВП низкая. В Америке выдавали кредиты всем подряд. У нас такой ситуации нет", — сказал он, напомнив, что в России проводится тщательный отбор ипотечных заемщиков, есть требование ЦБ о 20% первоначального взноса, и в результате – низкий уровень просрочки выплат по ипотечным кредитам.

Более того, ипотечный кризис в США был вызван именно многотраншевыми ипотечными облигациями, напомнил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и страхования Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Тогда как в рамках "Фабрики ИЦБ" от компании "Дом.РФ" выпускаются однотраншевые.

"Причиной кризиса в США стало прежде всего распространение высокорискованных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом и их секьюритизация с упаковкой в многотраншевые бумаги. Именно взрывной рост объемов рынка таких бумаг, предлагаемых в исследовании АКРА, послужил триггером для начала масштабного финансового кризиса в условиях снижения цен на рынке недвижимости", — сказал он.

Ранее с выводами АКРА не согласился замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Рассуждения об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил он, отметив, что в отличие от американского рынка, в России выдается минимальная доля ипотечных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом. Кроме того, в отличие от США, в РФ нельзя в любой момент прекратить обязательства по ипотечному кредиту, просто отказавшись от "ключей", подчеркнул Моисеев.