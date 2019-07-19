МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в мае 2019 года уменьшилась на 1,4%, до 3 151,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Уменьшение произошло в первую очередь за счет снижения остатков на корреспондентских счетах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.06.2019 по сравнению с 01.06.2018 уменьшилась с 8,5% до 5,6%.