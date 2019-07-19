МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Банк России продлил функции временной администрации МИнБанка с 23 июля на полгода, сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России принял решение о продлении срока выполнения ООО "УК ФКБС" функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество "Московский индустриальный банк" с 23 июля 2019 на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов банка", — говорится в сообщении.

В ближайшее время будут завершены мероприятия по докапитализации банка и сформированы его постоянные органы управления, сообщает регулятор.

Банк России 22 января объявил о санации МИнБанка, возложив функции временной администрации на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. ЦБ 12 июля сообщил, что выделит 128,7 миллиарда рублей на докапитализацию банка путем приобретения дополнительного выпуска его акций. В результате регулятор станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций МИнБанка. ЦБ 17 июля зарегистрировал допэмиссию акций банка.