МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Стандартный полис страхования выезжающих за рубеж поможет путешественнику в случае экстренных проблем со здоровьем, но чтобы отпуск прошел без беспокойств, стоит задуматься о покупке дополнительной защиты — например, на случай травм при занятиях экстремальным спортом, невыезда или стихийного бедствия, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, какие риски входят в вашу страховку, рекомендуют эксперты. Это касается и полисов для путешествующих по России. Могут пригодиться дополнительные опции, вроде страхования от утери багажа, от задержки рейса или его отмены, страхования домашних животных на время путешествия, советует управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования "Ренессанс страхование" Артем Искра. Более того, по его словам, для стран, где стоимость медицинских услуг высокая, рекомендуется покупать полис с большим лимитом (50 и 100 тысяч евро).

В компании ERV согласны с этим, отмечая, что страховая сумма и лимиты — очень важный пункт при оформлении страхового полиса. "Лечение за границей стоит действительно дорого, и туристы начинают это понимать, оформляя дополнительные страховые полисы с суммой покрытия в 50 тысяч и 100 тысяч у.е. Минимальной страховой суммы в 40 тысяч у.е. просто может не хватить на лечение или транспортировку застрахованного при серьезных травмах или заболеваниях", — комментируют в ERV.

В ERV посоветовали обратить внимание на наличие франшизы (суммы, которую турист должен оплатить самостоятельно при страховом случае) и исключения из покрытия. Исключениями, наличие которых может стать неприятным сюрпризом в поездке, обычно являются аллергии и хронические заболевания, солнечные ожоги, поисково-спасательные работы, осложнения при беременности и другие моменты.

Стоит подумать и о страховании своего жилья на то время, пока вы будете находиться далеко от дома. "Его стоимость минимальна — от 35 рублей за день, а широкое покрытие защищает от большинства рисков. К сожалению, случаи, когда в оставленной на время отпуска квартире прорывало трубу или срывало кран, нередки. И отметим, что их ликвидация зачастую очень сложна, ведь аварийные службы не могут получить доступ в квартиру", — отметила заместитель начальника управления страхования путешествующих "Ингосстраха" Лариса Антонова.

Вдобавок к этому, можно застраховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами, добавить защиту личных вещей, например техники и спортинвентаря, и подумать о страховании денежных средств на карточке, говорят страховщики.

Большинство россиян не задумываются о покупке дополнительной страховки во время путешествий по родине, полагаясь на ОМС, однако в определенных обстоятельствах обязательного страхования может быть недостаточно, отмечают эксперты. К тому же, это вопрос комфорта: если у вас есть туристическая страховка, то поиском врача и записью на прием займется страховщик, он же оплатит медикаменты.

"Представьте, что вы сломали ногу на отдыхе и пропустили самолет — если у вас нет полиса, то вы будете вынуждены покупать новый билет, и при этом никто не окажет вам помощь по сопровождению. А при наличии полиса все подобные расходы оплатит страховщик. Более того, если вам нужно отправить домой детей и продолжить лечение — компания обеспечит им сопровождение", — отмечает Антонова.

Туристическая страховка включает в себя оплату телефонных переговоров, визит третьего лица, эвакуацию, репатриацию в случае летального исхода, защиту от задержки рейса, перечислили в ERV. При этом там отметили, что в России стоимость лечения ниже, а значит, и полис будет дешевле, чем для выезжающего за рубеж.

"По статистике ERV, поездки по России отличаются от зарубежных по продолжительности, есть смещение в сторону краткосрочных путешествий на 2-3 дня, основу которых, скорее всего, составляют рабочие командировки. Туристы в России также не любят покупать полисы заранее и делают это за 2-5 дней до предполагаемой даты поездки. При этом около 14% застрахованных дополнительно позаботились о страховании багажа", — поделились данными в пресс-службе компании.

ERV и "Ингосстрах" фиксируют постепенное повышение спроса на туристические страховки при поездках по России. В "Ренессанс страховании" сообщают, что доля покупок осталась на прежнем уровне.

"Количество полисов страхования путешествующих постепенно увеличивается на фоне переориентации российских туристов на отечественные курорты. Это направление развивается по нескольким причинам: повышение стоимости туров за рубеж, улучшение туристической инфраструктуры России, увеличение предложения со стороны туроператоров", — пояснила Антонова из "Ингосстраха".

Страховщики также выделили основные направления, где в этом году российские туристы предпочитают проводить отпуска.

"Этим летом основные направления Турция, Испания, Россия, Китай, Индонезия, Италия, Германия, Кипр, ОАЭ", — рассказал Искра из "Ренессанс страхования".

По данным "Ингосстраха", среди наших туристов лидирует Турция, но популярны и европейские направления. В топ-5 направлений ERV этим летом также вошла Турция, которая заняла первое место, за ней — Вьетнам, Испания, Тунис и Греция. Примечательно, что в прошлогодней "пятерке" стран-лидеров компании Вьетнам не фигурировал, зато был перечислен Кипр.