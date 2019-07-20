МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг одобрило поправки к законопроекту о либерализации административной ответственности за нарушение валютного законодательства, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

"Одобрить проект поправок Правительства РФ к проекту федерального закона №518084-7 "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части либерализации мер ответственности за нарушение валютного законодательства РФ" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в решении правительства.

Законопроект предусматривает снижение административных штрафов за невыполнение резидентом в течение 30 календарных дней после окончания срока, установленного внешнеторговым договором, обязанности по получению денег на свои банковские счета в уполномоченных банках в соответствии с условиями такого договора, а также в соответствии с условиями договора займа в установленный им срок.

Отмечается, что цель законопроекта – смягчить административную нагрузку на российских экспортёров и импортёров при внешнеторговой деятельности.

"Поправками предусматривается, в частности, дополнение законопроекта нормой о возможности освобождения резидента от административной ответственности на 30-дневный период со дня истечения срока, установленного внешнеторговым контрактом, дифференциация размеров штрафов в случае нерепатриации денежных средств в российской и иностранной валюте", — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается установить ответственность за невыполнение требования о получении от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной или российской валюты, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа, для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Поправки также устанавливают ответственность в отношении резидентов, включённых в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности. Так, за нерепатриацию средств по экспортным контрактам предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа от 3% до 5% денежных средств, причитающихся резиденту от нерезидента, а за невозврат средств за неввезённые товары, работы, услуги – штраф от 3 до 5% денежных средств, не возвращённых в Россию.