МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Бюро кредитных историй Equifax выплатит порядка $700 млн властям США после того, как хакеры завладели данными 145 млн клиентов компании, сообщает The Wall Street Journal.

Между тем источники издания сообщают, что БКИ близко к определенным договоренности с американскими регуляторами, а также властями некоторых штатов. Компания готова выплатить штраф, но просит прекратить разбирательства в отношении нее. Для выплат будет организован специальный фонд, кроме того, в Equifax пообещали улучить уровень защиты данных клиентов.

БКИ Equifax подверглось кибератаке в начале осени 2017 года, хакеры смогли получить доступ к именам, адресам, номерам страховок и т.д. клиентов компании.