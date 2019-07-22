МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Международная платежная система Western Union изменила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну, пишет РБК со ссылкой на письмо компании партнерам.

Новые правила вступают в силу в понедельник, 22 июля.

Лимит составляет 600 тысяч рублей в месяц.

Эти ограничения система ввела из-за требований российского закона по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями Банка России.

Весной системы денежных переводов ограничили размер перевода денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тысяч рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тысяч рублей. Меры приняли по требованию регулятора с целью борьбы с теневыми операциями.

ЦБ опасается, что представители бизнеса с помощью таких денежных переводов могут оплачивать поставку товаров в Россию, скрывая при этом, что занимаются бизнесом.