МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Международная платежная система Western Union изменила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну, пишет РБК со ссылкой на письмо компании партнерам.
Новые правила вступают в силу в понедельник, 22 июля.
Лимит составляет 600 тысяч рублей в месяц.
Эти ограничения система ввела из-за требований российского закона по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями Банка России.
Весной системы денежных переводов ограничили размер перевода денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тысяч рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тысяч рублей. Меры приняли по требованию регулятора с целью борьбы с теневыми операциями.
ЦБ опасается, что представители бизнеса с помощью таких денежных переводов могут оплачивать поставку товаров в Россию, скрывая при этом, что занимаются бизнесом.
https://1prime.ru/finance/20190722/830176633.html