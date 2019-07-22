МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Злоумышленники за первые шесть месяцев 2019 года пытались похитить со счетов в крупнейших российских банках свыше 24 млрд рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на кредитные организации.

Как стало известно, крупнейший российский банк — Сбербанк — смог предотвратить хищения на сумму в 18 млрд рублей.

ВТБ предотвратил кражу 5,4 млрд рублей,



Альфа-Банк — более 700 млн рублей,



Почта Банк — 135 млн рублей,



Московский кредитный банк (МКБ) — 10 млн рублей.

Банк России эту информацию комментировать не стал.