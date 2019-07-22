МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Николаус Фрай 19 июля покинул пост генерального директора компании "Росгосстрах", его место занял Геннадий Гальперин, ранее возглавлявший компанию "ВТБ Страхование", сообщается в материалах "Росгосстраха". Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров 19 июля.

"Прекратить полномочия генерального директора ПАО СК "Росгосстрах" Фрая Николауса Хайнриха 19 июля 2019 года. Избрать генеральным директором ПАО СК "Росгосстрах" Гальперина Геннадия Ароновича сроком на три года с 20 июля 2019 года", — говорится в сообщении.

Фрай много лет работал в Лондоне. В разное время он занимал руководящие посты в McKinsey&Company, Acturis Ltd., в международном страховом брокере Willis International Holdings.

Председатель совета директоров "Росгосстраха", глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в начале июля сообщил, что Гальперин вскоре займет пост генерального директора "Росгосстраха" вместо Фрая. Гальперин уже работал в "Росгосстрахе" в 2000-х годах. Фрай был назначен генеральным директором страховщика в сентябре 2017 года.

Тогда же сообщалось, что Гальперин уже приступил к работе в качестве главного исполнительного директора компании, а в должность генерального директора он вступит после завершения предусмотренной законодательством процедуры согласования и утверждения.