МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии текущего года выявил 1,024 тысячи нелегальных кредиторов, следует из презентации главы департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

Согласно данным презентации, регулятор выявил за первые шесть месяцев текущего года 1,024 тысячи "черных" кредиторов. При этом за весь прошлый год было выявлено 2,293 тысячи таких субъектов.

Глава департамента ЦБ отметил, что только 18% нелегальных кредиторов выдают себя за микрофинансовые организации.

"Я хочу подчеркнуть, что 1,024 тысячи "черных" кредиторов — это не все организации, которые называют себя микрофинансовыми компаниями. На самом деле, из 1,024 тысячи нелегальных, "черных" кредиторов так или иначе себя причисляют к микрофинансовым организациям только 186. Все остальные действуют под любыми другими видами своей деятельности", — прокомментировал Лях, выступая на круглом столе в Госдуме.

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ

Банк России за первое полугодие 2019 года выявил 154 финансовых пирамиды против 168 пирамид за весь 2018 год, однако крупных финансовых пирамид в настоящее время нет, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"За 2018 год было выявлено всего 168 финансовых пирамид, за первое полугодие 2019 года — 154 финансовые пирамиды, которые действуют в разных формах", — сказал Лях, выступая на круглом столе в Госдуме.

Согласно презентации главы департамента ЦБ, 54 выявленные финансовые организации в первом полугодии носили форму "ООО", 42 пирамиды были в форме интернет-проектов, 18 — в форме микрофинансовых компаний, 11 — в форме потребительских кооперативов, 29 компаний работали в других формах.

Лях добавил, что в настоящее время размер финансовых пирамид серьезно уменьшился. "Сейчас нет крупных финансовых пирамид. Большинство финансовых пирамид, которые мы выявляем, — это компании, которые только начинают привлекать граждан. Наша задача — снизить срок выявления и пресечения пирамиды с момента возникновения до того момента, как она только начала принимать деньги от граждан", — заявил он.