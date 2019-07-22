МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин вновь предупредил о том, что российской экономике угрожает рецессия из-за роста потребкредитования. По его мнению, это произойдет уже в 2021 году, если не начать предпринимать каких-либо действий. Это показывают разработанные министерством модели.

При этом рисков для банковской системы нет – она будет развиваться даже в случае кризисных явлений, как и говорит Центробанк. Однако есть экономический аспект – люди, имеющие высокую долговую нагрузку, должны либо увеличивать доход, чтобы отдавать долг, либо перекредитовываться. Первый вариант в условиях слабого роста экономики и реальных зарплат маловероятен. Что касается второго, то тут все зависит от политики банков. Если они перестанут давать в долг, то и выплаты по займам прекратятся, просрочка начнет расти.

На этом фоне банки перестанут выдавать новые кредиты, что приведет к выпадению из экономики порядка 1,8 трлн рублей. Именно такая сумма дополнительно появилась за счет кредитования. В перспективе она может увеличиться до 2,5 трлн рублей. Резкая остановка выдачи будет означать, что эти деньги за короткое время выпадут из конечного спроса. Финансовые рынки и экономика очень сильно зависят от психологии, и резкая остановка может привести к обвалу, отметил Орешкин.

Он призвал не усугублять проблему наращиванием кредитования сейчас и не отодвигать ее. "Наши оценки (показывают — ред.) — в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года ее уже не дотянем. Давайте мы сейчас ею займемся, чтобы в 2021 году не бегать обожженными с криками, чтобы уже понимать, что и где делать сейчас, чтобы в 2021 году мы с этой проблемой не столкнулись в полный рост", — призвал министр.

ПОВОД ДЛЯ ТРЕВОГИ

Опрошенные "Прайм" эксперты разошлись в оценках реальности описанного главой Минэкономразвития сценария, но в целом рисков не видят. "При текущем балансе доходов-расходов населения спад кредитования может сжимать потребительские расходы на величину порядка 5%, что при прочих равных транслируется в 2 с небольшим процентных пункта ВВП", — говорит заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

"Согласно нашим оценкам, впрочем, спонтанной такая остановка не будет – потребуется относительно сильный внешний шок, чтобы банки реагировали на него, а не только на наблюдаемую платежеспособность заемщиков. Для нас потребительское кредитование – не ядро стрессового сценария, а одна из возможных его частей", — добавил он.

В свою очередь, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков уверен, что в масштабах страны проблема не является критичной. На 1 января 2019 года доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, упала до минимума за 5,5 лет и составила всего 5,4%. А к маю 2019 года просрочка уменьшилась еще сильнее: до 5,1%.

"Стоит заметить, что год назад просроченными на срок больше 90 дней было 7,5% кредитов населения, то есть на 2,4% больше, чем сейчас", — указал Быков.

В абсолютных величинах объем просроченных банковских кредитов сократился с 890,7 млрд руб на 1 января 2018 года до 787,1 млрд рублей на начало 2019 года и к весне составил не намного больше: 789,7 млрд рублей. Это при увеличении самих объемов кредитования с 11,902 трлн рублей на 1 января 2018 года до 14,654 трлн рублей на 1 января 2019 года и затем ещё чуть менее чем на 1 трлн руб — до 15,574 трлн рублей. Показатель не погашенных к сроку ипотечных ссуд — 4,5%, автокредитов — 7,2%.

"И где тут явные поводы бить тревогу? С какой стати и что собственно предлагается делать — перекрыть как-то совсем срочно кислород новым потребкредитам? Но именно такая остановка выдачи новых займов как раз и способна досрочно вызвать на рынке банковского кредитования коллапс по мало чем обоснованным причинам", — рассуждает эксперт.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ СПОР

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев напомнил о длительных публичных спорах Орешкина и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о дальнейшем развития экономики. Главы ведомств по-разному смотрят на проблему развития страны. Ранее глава ЦБ подвергла критике ведомство Орешкина: по ее мнению, без роста потребкредитования динамика экономики страны в текущем году могла и вовсе оказаться отрицательной из-за отсутствия каких-либо положительных изменений в ее структуре и реформ, направленных на повышение конкурентоспособности, отметил эксперт.

"Таким образом, ответ господина Орешкина стоит рассматривать лишь как затянувшуюся ответную реакцию, особенно если учесть достаточно большую проделанную работу ЦБ по улучшению ситуации с кредитованием: неоднократное повышенных коэффициентов риска для потребкредитов с использованием показателя долговой нагрузки", — полагает он.

Быков отметил, что об угрозе рецессии закредитованности к 2021 году Орешкин заговорил еще на Петербургском экономическом форуме. "Ответ со стороны Центробанка был, и исчерпывающий. Однако тезис об опасностях потребкредитования повторяется министром экономики снова и снова – вместо того, чтобы задуматься о нехватке идей или усилий для роста, ускорении реализации нацпроектов, наращивании рабочих мест и внедрении технологий", — рассуждает эксперт.

ВСЕ ВНИМАНИЕ НА МИНЭКОНОМИКИ

Оценивая ситуацию глобально, эксперты указывают, что в целом очень многое зависит именно от Минэкономразвития. Оно должно больше делать для роста доходов населения: ведь кредиты берут, а потом перекредитуются, поскольку живых денег у людей явно недостаточно. Если ведомство не сможет добиться положительных изменений в экономике, имея огромную сумму свободных денег в резервах, то это не только вызовет непонимание со стороны правительства, но и будет способствовать развитию полноценного кризиса, считает Григорьев.

Что касается ЦБ, то он делает все необходимое для сдерживания рынка кредитования. В начале года регулятор в очередной раз ужесточил требования лимитов на буферный капитал банков именно под такой тип кредитов, чтобы банки немного тщательнее проверяли заемщиков, зная, что под каждый выданный кредит им придется резервировать (по сути, заморозить) значительную долю собственного капитала.

"С 26 июля ЦБ собирается начать цикл нового снижения ключевой ставки и, возможно, сразу на 0,5%, но не может же быть, чтобы ведомство Орешкина было против? Снижение ставки явно облегчит кредитное бремя, и прежде всего для бизнеса, что как воздух необходимо и существующим, и особенно новым производствам, проектам, то есть должно бы дуть как раз в паруса Минэкономики", — рассуждает Быков

Пока же темпов роста экономики нет, потребкредитование является едва ли не единственным драйвером роста. Без такого количества кредитов совокупно у граждан просто не имеется "лишних" денег, чтобы покупать, чтобы рос хоть как-то спрос, чтобы росло потребление, продажи в торговых сетях. А именно рост продаж создает стимулы и условия для роста бизнеса: очевидно, нет смысла увеличивать производство товаров и услуг, да еще и высокими темпами, если некому этот продукт продать.