МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Итальянский банк UniCredit рассматривает возможность сокращения штата и расходов в рамках нового стратегического плана, который будет представлен в декабре, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники указали, что итальянская кредитная организация может сократить до 10 тысяч сотрудников, однако окончательное число пока согласуется и может быть гораздо ниже. По состоянию на конец первого квартала 2019 года, штат банка составлял 86,232 тысячи человек. Таким образом, могут быть сокращены до 11,6% сотрудников.

При этом увольнения затронут как офисы в Италии, где у банка наибольшая численность сотрудников, так и штат UniCredit в других странах. Источники добавили, что UniCredit может сократить другие операционные расходы на 10% в рамках нового плана.

UniCredit — одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе Unicredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.