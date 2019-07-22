МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Банк "Траст", на базе которого создан банк непрофильных активов, стал владельцем 9,9% акций рейтингового агентства "Эксперт РА", следует из материалов банка.

Ранее такая доля принадлежала "Открытие холдингу".

В пятницу "Открытие холдинг" сообщил о выходе из капитала рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА". До этого доля "Открытие холдинга" в уставном капитале АКРА составляла 3,7%, а "Эксперт РА" — 9,9%.

"Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 19,777 тысячи голосов… что составляет 9,9% уставного капитала организации", — сказано в материалах "Траста".

"Эксперт РА" имеет 20-летнюю историю, занимается рейтингованием и исследовательско-коммуникационной деятельностью. На сегодняшний день агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов.