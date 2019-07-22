МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже акций дочернего Проминвестбанка на Украине, рекомендует не участвовать приобретателям акций банка в нем во избежание дальнейших судебных разбирательств, сообщает госкорпорация в понедельник.

Украинская фондовая биржа 18 июля разместила сообщение о продаже акций украинской "дочки" ВЭБа. Аукцион, как следует из ее сообщения, назначен на 28 августа. Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работавших на Украине структур российских госбанков, в том числе против Проминвестбанка, запретив им любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

"ВЭБ считает незаконными действия Украины по экспроприации и реализации на аукционе акций дочернего Проминвестбанка (ПИБ). Действия Украины обжалуются в судах Украины разных инстанций и международном арбитраже", — говорится в сообщении. В релизе ВЭБа приводятся слова старшего вице-президента правового блока госкорпорации Игоря Краснова, который отмечает, что имущество ВЭба обособленно и не является имуществом в РФ.

"ВЭБ самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по обязательствам РФ, что не раз подтверждалось в судах, в том числе в иностранных юрисдикциях. Во избежание дальнейших неблагоприятных последствий в виде судебных разбирательств и убытков мы настоятельно рекомендуем перспективным приобретателям акций ПИБ не участвовать в противоправном аукционе по экспроприации собственности ВЭБ, а обращаться напрямую к собственнику — ВЭБ со своими перспективными предложениями", — сказал Краснов.

По его словам, ВЭБ намерен последовательно обжаловать "все противоправные действия пристава" и будет добиваться защиты имущества как в судах Украины, так и на международном уровне. "Если аукцион все-таки состоится, это станет очередным свидетельством слабости правовой системы Украины, способной пренебречь базовыми гарантиями прав собственности в угоду сиюминутным интересам отдельных олигархических структур", — подчеркнул он.

В конце июня ВЭБ обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине с требованием возместить все убытки, причиненные банку. Госкорпорация приобрела акции Проминвестбанка в 2008 году и вложила в его развитие более 2,7 миллиарда долларов.