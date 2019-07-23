МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России ведет обсуждение введения запрета на покупку иностранных акций на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), что не позволит россиянам получать налоговый вычет за такие инвестиции. Как пишет РБК со ссылкой на три источника, такие ограничения могут касаться и покупки валюты.

Регулятор обсуждает эту возможность с депутатами и участниками финансового рынка. ЦБ обеспокоен, что государство, предоставляя гражданам налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает из средств бюджета вливания в зарубежный капитал.

В свою очередь пресс-служба Банка России в ответе на запрос издания эту информацию не подтвердила и не опровергла. "Тема совершенствования законодательства по ИИС обсуждается на площадке Госдумы в рамках рабочей группы. Рассматриваются различные предложения, идет дискуссия, какие-либо окончательные решения не приняты", — отметила пресс-служба регулятора.

В Минфине такие поправки не прорабатываются, прокомментировал представитель ведомства.