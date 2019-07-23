МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Россияне, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, в конце июля получат возможность взять "ипотечные каникулы". Пока граждане обдумывают, стоит ли им воспользоваться новой опцией, занимающий львиную долю на ипотечном рынке Сбербанк вовсю готовится к "открытию сезона". О том, большой ли будет спрос на "ипотечные каникулы", какое влияние они окажут на ставки и выдачу кредитов, почему стоит ответственно подходить к использованию новой возможности, а также, как быстро граждане выплачивают ипотеку и почему почти не допускают просрочку по ипотечным кредитам, в интервью агентству "Прайм" рассказал зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.

- Олег Владимирович, добрый день! Расскажите, пожалуйста, как клиенты Сбербанка в настоящее время выплачивают ипотеку? Много ли из них проводят выплаты с опережением графика? И какова доля кредитов, которые вышли на просрочку?

— С опережением графика у нас в первом полугодии выплачивали ипотеку более 10% заемщиков, а почти 6% заемщиков вообще погашают ипотеку досрочно. Мы видим, что при заключении ипотечной сделки максимальный срок в 30 лет не все берут. В среднем действующие договоры в ипотечном портфеле у нас рассчитаны примерно на 15-16 лет, а средний срок "жизни" кредита у нас составляет 6-7 лет.

Уровень просрочки по ипотеке у нас не меняется длительное время, он держится на уровне 1%. Стоит признать, что заёмщики, которые берут кредиты на улучшение жилищных условий, наиболее дисциплинированные. При возникновении сложных жизненных обстоятельств они проактивно обращаются в банк для урегулирования ситуации, чтобы не допускать просрочки.

- С 31 июля в силу вступает закон об "ипотечных каникулах". Сбербанк готов к ним? Ожидает ли банк в связи с введением "ипотечных каникул" дополнительной нагрузки?

— Мы, конечно, готовимся к исполнению данной инициативы. Но готовимся в штатном режиме: все по срокам, с даты вступления будет обеспечена полная готовность. При этом мы понимаем, что будут дополнительные звонки и обращения в офисы, в связи с чем выделяем дополнительные ресурсы на период начала действия закона. В первую очередь, это сотрудники, которые будут консультировать по условиям и особенностям данной программы.

Однако у нас в банке есть своя программа реструктуризации. Она действует. Заемщики, попадая в трудные жизненные ситуации, уже сейчас имеют возможность получить в Сбербанке те или иные инструменты поддержки, изменить изначальные условия кредитного договора.

- После введения "ипотечных каникул" Сбербанк сохранит свою программу реструктуризации?

— Да, конечно. Она все-таки несколько иная по параметрам. Например, отличается по срокам – наша программа дает больше 6 месяцев, в зависимости от конкретных обстоятельств клиента. Если мы видим, что доходы у заемщика снижаются, то мы, конечно, с точки зрения обеспечения погашения кредита можем дать реструктуризацию и на больший срок, чем 6 месяцев.

- То есть клиент сможет выбирать, какую программу использовать, – государственную или Сбербанка?

— Мы не исключаем возможность воспользоваться нашими программами, они продолжают действовать. Более того, для определенной категории клиентов они могут работать вместе или дополнять друг друга. В любом случае, клиенту нужно прийти и поговорить. Мы сделаем расчеты и дадим рекомендацию. Решение – за человеком.

- Большой спрос ожидаете на "ипотечные каникулы"?

— Дело в том, что "ипотечные каникулы" будут предоставляться один раз на срок действия кредитных обязательств. И здесь каждый должен проявлять личную ответственность при оценке ситуации. Например, воспользуется заемщик сейчас, а дальше могут возникнуть какие-то более сложные обстоятельства, а возможности уже не будет.

Мы рекомендуем принимать решение взвешенно и прибегать к этой возможности только тогда, когда это действительно необходимо. То есть мы думаем, что интерес, безусловно, будет, но здесь важно правильно понимание этой возможности.

- Как банк будет рассматривать заявки на "ипотечные каникулы"? Можно ли их будет подать онлайн?

— Заявки мы обязаны рассматривать в течение 5 дней. Законодательно предусмотрен "живой" документооборот, поэтому на старте программы необходимо личное взаимодействие с клиентом. Но, в принципе, мы прорабатываем технологические возможности для онлайн-взаимодействия с клиентом. Например, с применением инструментария нашего сервиса "ДомКлик".

- Согласно закону, "ипотечные каникулы" предоставляются на срок 6 месяцев. Будут ли они предоставляться автоматически на 6 месяцев или клиент сможет выбрать период "каникул"?

— Право у заемщика выбрать комфортный срок внутри 6 месяцев будет. Но мы все-таки думаем, что основная масса воспользуется максимальным сроком. И тем, кто не заявляет отличный от 6 месяцев срок, будет автоматически применяться максимально возможный.

- По вашему мнению, почему люди будут выбирать максимальные сроки?

— Это всего один раз в жизни можно сделать. И если ты хочешь использовать опцию "ипотечных каникул", то люди будут пытаться улучшить свое положение на как можно более длительный срок, который дает программа.

- Вы сказали "один раз в жизни". Здесь имеется в виду, такое право дается на одного заемщика или все же на кредит?

— На кредит. Но в условиях прописано, что находящееся в залоге у банка жилье должно быть единственным у заемщика. Поэтому если предположить, что у клиента была ипотека раньше и по ней он воспользовался "ипотечными каникулами", а затем взял еще одну ипотеку, то жилье уже становится не единственным. При этом не учитывается доля заемщика в другом жилом помещении, если она не превышает установленные минимальные нормы жилплощади для данного региона.

- Но заемщик мог и продать первое жилье.

— Да, в таком случае по новому кредиту у заемщика также появляется возможность один раз воспользоваться ипотечными каникулами. То есть фактически жилье хоть и новое, но остается единственным. Такая ситуация возможна при переезде и улучшении жилищных условий.

- Возвращаясь к просрочке по ипотеке, у банка нет ожиданий, что "ипотечные каникулы" могут негативно отразиться на ней?

— Мы не предполагаем, что введение "ипотечных каникул" автоматически приведет к ухудшению платежной дисциплины. Мы думаем, что все будет укладываться в существующие величины.

- Кому из россиян в настоящее время тяжелее всего брать ипотеку?

— При рассмотрении заявки на кредит мы оцениваем ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие. Сложности при оформлении ипотечного кредита возникают у лиц, официально не трудоустроенных и без накоплений для первоначального взноса, а также имеющих существенную долговую нагрузку по уже оформленным кредитам.

- Как часто Сбербанк отказывает клиентам в выдаче ипотеки?

— В каждом банке применяются собственные технологии принятия решений, потенциальный заемщик может предположить ответ банка, основываясь на данных кредитных бюро, – этот инструмент в той или иной степени используют все кредитные организации.

- Но банк может предложить клиенту другой инструментарий, если он не проходит по каким-то критериям для ипотеки. Что это за инструменты?

— Набор кредитных продуктов в банке достаточно широк. Не обязательно клиенту сразу брать ипотеку. Самые простые продукты – кредитные карты, потом потребительские кредиты, а ипотека уже является вершиной всех кредитных продуктов. В принципе, если уже есть положительная кредитная история, то каждый следующий кредит получать легче.

- Закон предполагает распространение "ипотечных каникул" как на рублевые, так и на валютные ипотечные кредиты. Много ли в банке осталось валютных ипотечных кредитов? Ожидаете, что валютные ипотечники будут брать "ипотечные каникулы"?

— Мы проактивно в предыдущие годы работали с валютными кредитами и предлагали разные варианты поддержки и урегулирования. Были реструктуризации, конвертация, были государственные программы с уменьшением доли валютных кредитов. В портфеле доля валютных ипотек у нас 0,02% от общего портфеля. Никакого всплеска мы здесь не ожидаем.

- Можно сказать, что проблема валютных ипотек полностью решена?

— Думаю, что точечные обращения будут, конечно. Но в целом, чувствуя остроту проблемы, мы с ней работали проактивно.

- Как "ипотечные каникулы" могут сказаться на ставках по ипотеке?

— Никак, мы не закладываем их как фактор повышения ставок. Мы не ожидаем, что ипотечные каникулы приведут к утяжелению кредитного процесса, инструментов оценки заемщиков или повышению ипотечных ставок. Мы на это не ориентируемся, потому что все модели оценки ясны, потенциальных заемщиков с рынка мы тоже знаем, наши модели это все учитывают. Поэтому ухудшения кредитных условий не предполагается.

- А влияние на выдачи ипотеки ожидаете? Например, могут ли клиенты, которые раньше не решались брать ипотеку, прийти за ней в банк?

— Учитывая, что инструменты реструктуризации ранее были, то "ипотечные каникулы" – это больший комфорт для клиента, у которого уже ипотека и так была. Понимая, что в том числе государство предоставляет такие возможности, заемщик с ипотекой может чувствовать себя более спокойно, поскольку знает, что в случае изменения жизненных обстоятельств есть возможности, которые предоставляет банк и государство. Но дополнительная волна спроса – это вряд ли.

- Будет ли Сбербанк после введения "ипотечных каникул" ужесточать свою кредитную политику?

— Нет, банк не намерен ужесточать свою кредитную политику после ввода "ипотечных каникул". Также не планируется корректировать процесс оценки потенциальных заёмщиков. "Ипотечные каникулы" – это возможность помочь добросовестным клиентам, попавшим в сложную ситуацию. У банков для этого должны быть готовые универсальные инструменты для этого.

Реструктуризация и "ипотечные каникулы" – не изолированные инструменты, они являются составной частью сквозного кредитного процесса от момента возникновения потребности клиента в жилье до полной выплаты кредита. Ведь клиенту нужна не ипотека сама по себе, ему необходимо жилье, а ипотека – это средство для решения этой задачи.

Каждый этап кредитного процесса имеет свои инструменты. И если вдруг в жизни клиента возникнет сложная ситуация, то должен быть инструмент и для этого этапа. И такой дополнительный инструмент появился.