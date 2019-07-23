МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Даниил Шеремет. История финансовых пирамид насчитывает больше 100 лет, и Россия среди остальных стран ничуть не "уступает" по изобретательности махинаторов. В прошлом году с треском развалилась финансовая пирамида "Кэшбери", ЦБ отчитывается о росте числа пирамид в этом году, и, похоже, что методы и схемы основателя МММ Сергея Мавроди используются и по сей день. СПРАВКА: Объединение "МММ"

В этом году исполняется 25 лет с момента краха МММ в 1990-х. Компания была признана банкротом, а до этого налоговики уличили ее в неуплате налогов, о чем сообщили общественности 23 июля 1994 года.

О том, каким американским аферистом мог вдохновляться Мавроди, и что он задумал против Советского Союза, почему рухнула платформа "Кэшбери" и как чувствуют себя финансовые пирамиды сегодня в интернете — в обзоре РИА Новости.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Одна из первых финансовых пирамид носит имя американца итальянского происхождения Чарльза Понци. В 1920 году предприниматель, приехавший в Америку без денег, основал компанию, которая пообещала инвесторам 50% от прибыли, полученной с продаж международных ответных купонов. Эти купоны предназначались для уплаты почтового сбора при отправке писем за границу – обменяв купон, можно было получить почтовые марки. Понци понял, что на разнице цен этих купонов в разных странах можно заработать, и у него созрел план. МММ версии 2.0: почему участники "Кэшбери" могут остаться без денег

Как позднее выяснится, у итальянца было всего 150 долларов, когда он начинал свое предприятие. Во время "расцвета" пирамиды, аферист получал до 250 тысяч долларов ежедневно. На суде Понци, почти за сто лет до Мавроди, говорил о всеобщем благе – он обещал основать компанию на 100 миллионов долларов, из которых себе оставил бы один, а остальные 99 пожертвовал бы на благотворительность, а также грозился придумать новую банковскую и финансовую систему, которая распределяла бы прибыль между людьми справедливо.

Обещаниям вряд ли суждено было сбыться, ведь самих купонов, в которые инвестировали вкладчики, было недостаточно для удовлетворения их требований: в обращении должны были находиться сотни миллионов купонов, а их всего в мире было пару десятков тысяч. Когда это стало известно общественности, вкладчики побежали за возвратом инвестиций, но было уже поздно. Понци с самого начала шел на обман инвесторов.

После тюрьмы Понци продолжит заниматься махинациями, и его депортируют в Италию. Незадолго перед началом Второй мировой войны он уедет в Бразилию. В своих воспоминаниях он писал, что его самым амбициозным замыслом был обман Советского Союза на два миллиарда долларов на махинациях с золотом. "Какая это была бы шутка над коммунистами", — писал он. В 67 лет в Рио-де-Жанейро Чарльз Понци умер, а его сбережений хватило только на то, чтобы его похоронить.

ВСЕ ПО СХЕМЕ

"Схема Понци" уже после смерти его создателя, подарила финансовым мошенникам простой и доступный инструмент отъема денег. МММ работавшая по той же схеме, вошла в историю как крупнейшая российская финансовая пирамида – только в первую ее версию вложились, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов россиян. По оценкам Объединения вкладчиков, пирамида обманула вложившихся на 70-80 миллиардов долларов.

Немалую роль в популярности МММ сыграла успешная рекламная кампания: по телевидению транслировались рекламные ролики, в которых персонаж Леня Голубков рассказывал, как можно легко заработать, не вставая с дивана. Образ "простого парня" Голубкова, близкого и понятного большинству россиян, привлекал все больше новых вкладчиков. ЦБ РФ в 2019 г выявил более 1 тыс "черных" кредиторов и 154 финансовых пирамиды

По воспоминаниям основателя пирамиды, Сергея Мавроди, в "золотую эпоху" МММ поступавшие деньги просто не успевали считать, а сам аферист даже стал депутатом Госдумы. В прессе широкая кампания против МММ началась летом 1994 года, толчком к которой послужило заявление президента Бориса Ельцина о том, что "Леня Голубков не купит себе дом в Париже".

Переломным моментом в истории МММ можно считать день 23 июля 25 лет назад – тогда налоговая служба заявила о неуплате компанией налогов. В результате последовавших разбирательств компания МММ обанкротилась, а Мавроди объявили в розыск. В 2003 году афериста арестовали. Следствие велось четыре года, поэтому приговор на 4,5 года колонии, вынесенный в 2007 году, уже учитывал время под арестом, и в мае того года Мавроди вышел на свободу.

Выйдя из тюрьмы, Мавроди объявил о запуске новых проектов – МММ-2011 и МММ-2012, обещавших ежемесячную прибыль от 20%. Успех МММ они унаследовать не смогли, хотя и нашли своих почитателей. Как и все подобные проекты, пирамиды потерпели крах.

КРАХ КЭШБЕРИ

Год назад в сентябре Банк России заявил, что выявил на рынке одну из самых масштабных финансовых пирамид и передал информацию о ней в правоохранительные органы. Реклама "Кэшбери" висела тогда на многих подъездах в Москве, гремела в соцсетях, и ее вкладчики тогда даже не подозревали, что их успешное предприятие скоро рухнет.

Холдинг "Кэшбери" обещал фантастическую доходность — до 600% годовых, и первое время, чтобы получить хорошие отзывы первых клиентов, даже выплачивал обещанные деньги. Идея была проста, как у Чарльза Понци: доверь свои деньги компании, заработай сам, и заработай еще больше, пригласив друзей. Деньги вкладывались якобы в микрозаймы под большой процент.

Вокруг холдинга образовалась целая субкультура. Опьяненные возможностью успеха люди проводили время в чатах, тематических группах в социальных сетях, смотрели вебинары и обучающие видео. Все это создавало для участников проекта возможность пообщаться друг с другом и поделиться "позитивом" — рассказом или фотографией о полученных выплатах, цитатами о мотивации успешных людей. Говорили, что "Кэшбери" — это одна большая дружная семья. ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций

Реальную экономическую деятельность пирамида не вела и зарабатывала на новобранцах. Скрыть этот факт надолго не получилось, и в ноябре "Кэшбери" обрушилась после заявления ее основателя Артура Варданяна, который обвинил в ее крахе "армию журналистов", которая, по его словам, устроила против пирамиды информационную атаку. По оценкам ЦБ, ущерб от действий "Кэшбери" мог превысить 3 миллиарда рублей.

Варданян на "Кэшбери" не остановился, заявив, что это была лишь разминка. Он пообещал организовать новую международную компанию GDC, участники которой получат назад вложенные в "Кэшбери" средства. Однако запуск новой платформы, обещанный еще весной, постоянно переносится, и нет уверенности, что она когда-либо запустится.

ДРУГОЙ ХАЙП

Проектов, связанных с инвестициями под высокий процент, на самом деле довольно много, но не все из них получают большой общественный резонанс. Только за первое полугодие 2019 года Центробанк выявил 154 финансовые пирамиды против 168 пирамид за весь прошлый год. Как заявляют в ЦБ, крупных пирамид сейчас почти нет, и их размер существенно уменьшился.

Среди преимущественно западных инвесторов появился специальный термин, обозначающий такие проекты – HYIP (High Yield Investment Program, с английского: инвестиционная программа с высокой доходностью – ред.) В среде русскоязычных инвесторов термин зазвучал как модное слово "хайп". С тех пор "хайпом" называют проекты, обещающие высокий процент без объяснений, откуда берутся деньги. ЦБ РФ предложил включать нелегальных кредиторов в "черный список"

Такие проекты могут быть небольшими "однодневками". Они используют популярные криптовалюты в качестве платёжного инструмента и даже выпускают свои собственные. Некоторые из таких проектов не стесняются называть себя финансовыми пирамидами, честно объясняя, что зарабатывает на новичках. Но чаще всего "хайп" обитает в пучине неопределенности: не раскрывает своих владельцев, чрезмерно сложно объясняет схему инвестиций, делая ее непрозрачной, а также играет на чувствах возможного инвестора, обещая ему быстрые и непременно гарантированные деньги.

Суды по всему миру регулярно выносят решения о незаконности таких компаний, но они продолжают появляться. Возможно потому, что идея о "бесплатном сыре" стара как мир.