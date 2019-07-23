МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Отдаленные, малонаселенные районы РФ могут лишиться платежных терминалов из-за новых требований к контроль-кассовой технике, полагает начальник правового управления Ассоциации банков России (АБР) Сергей Клименко.

На прошлой неделе АБР направила в адрес Федеральной налоговой службы письмо, в котором предупредила о негативных последствиях законопроекта, который запрещает банковским платежным агентам использовать удаленную контрольно-кассовую технику (ККТ) в платежных терминалах. Новые требования предусматривают, что ККТ нужно устанавливать непосредственно внутри терминала, либо снаружи, подключив к нему провода. Госдума приняла закон.

"Указанный в письме законопроект сильно повлияет на доступность финансовых услуг для населения в отдаленных регионах. Причиной этого будет невозможность переоборудования существующих терминалов, подключенных к онлайн-кассам, новыми ККТ", — сообщил Клименко РИА Новости.

По его словам, поместить ККТ в корпус терминала невозможно, оборудовать терминал ККТ рядом с ним для большинства существующих терминалов также не представляется возможным, кроме того, в таком случае есть риск, что оборудование унесут третьи лица.

"Ввиду низкой маржинальности, терминалы в отдаленных регионах будут перенесены в более густонаселенные места. Сложно представить цифровую экономику в "бумажном виде", при том, что в стране активно развивается онлайн-фискализация", — заключил он.

Текст законопроекта не обсуждался с участниками рынка и его положения не были доступны экспертному сообществу, подчеркнул Клименко.