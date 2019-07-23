МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) считает возможным осуществлять раздельное хранение (сегрегацию) денежных средств на корсчетах клиентов при предоставлении банками брокерских услуг по требованию клиента.

О таком предложении говорится в письме ассоциации, направленном в Банк России по итогам встречи представителей брокерских и управляющих компаний с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной 9 июля.

"Поддерживаем подход, в соответствии с которым сегрегация клиентских денежных средств на отдельных банковских счетах кредитными организациями при оказании ими услуг на рынке ценных бумаг будет осуществляться по требованию клиента", — говорится в письме НАУФОР, направленном в ЦБ РФ по итогам встречи индустрии с руководством Банка России.

Согласно информации на сайте ассоциации, ранее Банк России инициировал поправки в законодательство, предполагающие обязательное раздельное хранение (сегрегацию) активов клиентов в банках при предоставлении ими клиентам услуг профессионального участника рынка ценных бумаг. В отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, такое требование действовало всегда.

Как пояснили в НАУФОР, вопрос о сегрегации активов в банках-профучастниках будет дополнительно обсуждаться при обсуждении законопроекта.