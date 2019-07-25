МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. ВЭБ на рыночных условиях выкупит ОФЗ на 212,6 миллиарда рублей, которые планирует выпустить Минфин по закрытой подписке, сообщил журналистам глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский.

"Осуществим размещение на рыночных условиях. То есть продадим бумагу ровно за столько, сколько она стоит. ВЭБ.РФ выкупит по закрытой подписке. Дальше будут отношения ВЭБ.РФ с Центральным банком", — сказал Вышковский.

Ранее в четверг Минфин сообщил о выпуске ОФЗ с погашением в июле 2044 года в объеме 212,636 миллиарда рублей, указав, что размещение облигаций осуществляется Банком России по поручению министерства по закрытой подписке.

"Никаких убытков при эмиссии этого инструмента федеральный бюджет не принимает", — добавил Вышковский.