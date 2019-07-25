МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Мошенники на прошлой неделе создали сайт лжебанка, маскирующийся под существующий российский банк БКФ, с помощью которого собирают деньги за страховку по якобы одобренным кредитам – уже есть пострадавшие клиенты, говорится в заявлении банка БКФ.

"По данным, полученным от клиентов данной организации, обратившихся в ООО "Банк БКФ" для проверки информации, операторы колл-центра лжебанка обзванивают потенциальных клиентов и сообщают об одобренном кредите. Для получения кредита мошенники просят перечислить страховку, оплатив которую пострадавшие, никаких денег в итоге не получают", — говорится в сообщении.

Банк БКФ обращает внимание, что созданный сайт не имеет отношения к кредитной организации, а телефон и адрес местонахождения данной организации не являются контактами банка.

БКФ рекомендует пострадавшим обратиться в полицию и написать жалобу на сайте ЦБ.

РИА Новости направило запрос в Банк России.