МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ банка", говорится в сообщении регулятора.

Также у банка аннулирована лицензия на осуществление РАМ Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Как сообщает пресс-служба Банка России, кредитная организация занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности с целью сокрытия своего реального финансового положения.

Помимо этого банк "заключал "схемные" сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов".

Кредитный портфель "РАМ Банка" характеризовался крайне низкой диверсифицированностью и был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми культурами.

"РАМ Банк" является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты начнутся не позднее 9 августа текущего года.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня текущего года банк занимал 279 место в банковской системе РФ с активами в размере 3,7 млрд рублей, собственные средства составляли 2 млрд рублей.