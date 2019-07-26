МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российские компании предлагают сейчас целый ряд продуктов страхования жизни, каждый из которых подходит под разные потребности клиентов — свой вариант можно выбирать, исходя из сроков, накоплений и желаемых результатов, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики жизни. Они сошлись во мнении, что наибольший спектр задач решает накопительное страхование жизни (НСЖ).

"Если у человека нет никаких накоплений, и при этом на его плечах лежит содержание семьи, то ему имеет смысл застраховаться самому. "Коробочные" продукты страхования жизни стоят около 1 тысячи рублей, а максимальная выплата может составлять около 1 миллиона рублей", — рассказала РИА Новости руководитель управления развития продаж инвестиционно-накопительных продуктов СК "Сбербанк страхование жизни" Кристина Серобян.

Однако, по ее словам, если у семьи есть возможность откладывать даже незначительную сумму — в пределах 5-10% от ежемесячного дохода — то стоит воспользоваться долгосрочными продуктами накопительного страхования жизни (НСЖ). Они позволят накопить нужную сумму на заданную цель — например, на образование детей или внуков, на пенсию, покупку квартиры.

Генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич отметил возрастающий спрос именно на программы НСЖ. "Базовой характеристикой классического НСЖ является долгосрочное планирование, соответственно — большая длительность договора (в среднем превышающая 5 лет) и рассроченный платеж, который помогает равномерно распределить нагрузку на семейный бюджет", — пояснил он агентству.

С накопительным страхованием, помимо накоплений, человек получает страховую защиту, и если с ним что-то произойдет, компания произведет выплату, либо будет вносить за клиента периодические платежи по договору, соглашаются страховщики. Генеральный директор "Ренессанс Жизнь" Олег Киселев назвал НСЖ социально ориентированным продуктом. Например, кредитное страхование нацелено на защиту от рисков, инвестиционное — на доходность, а накопительное дает защиту и помогает сформировать личный капитал, пояснил он.

"Если сравнивать более широко, рассматривая разные инструменты формирования капитала (депозиты, ПИФы, программы добровольного пенсионного обеспечения и т.д.), то важно отметить, что накопительное страхование жизни — единственный финансовый инструмент, который предоставляет защиту на время накопления. Если произойдет страховой случай, то застрахованный или его близкие получат всю страховую сумму (фактически то, что планируется накопить к окончанию программы), даже если сделан только первый взнос", — добавил Киселев.

Как отметила, в свою очередь, Серобян, вдобавок к этому по договорам НСЖ можно воспользоваться налоговым вычетом, то есть вернуть себе 13% от ежегодных взносов — это до 15,6 тысячи рублей в год. "Большинство клиентов "Сбербанк страхование жизни" заключают договоры НСЖ на срок от 6 до 10 лет — около 40% от общего количества договоров", — поделилась она.

Однако не стоит концентрироваться только на НСЖ. По словам Серобян, если семья обладает свободными средствами, есть смысл приобрести инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). У него тоже есть налоговые и юридические преференции, и оно также обеспечивает клиента страховой защитой. При этом ИСЖ — это подходящий финансовый инструмент для людей, которым важна защита капитала при инвестировании, объяснила собеседница агентства. А заемщикам не стоит списывать со счетов кредитное страхование — это стоит сделать обязательно, особенно в случае с крупными кредитами.

ВОЗМОЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Страховщики поделились данными о том, какие самые крупные выплаты они делали своим клиентам за первые полгода. Размеры выплат сильно зависят от вида и программы страхования, они могут производиться по истечении срока действия договора, а могут по страховым случаям. По некоторым договорам страхователи порой получают несколько миллионов рублей или даже несколько десятков миллионов.

"Самые крупные выплаты, к счастью, обычно бывают по дожитию, когда клиент после окончания программы накопительного или инвестиционного страхования жизни получает сумму своих взносов плюс дополнительную доходность. Максимальное страховое покрытие по рискам, как правило, предоставляется на случай ухода из жизни и инвалидности", — рассказал агентству Киселев.

И действительно, например, крупнейшая выплата "Капитал Лайф Страхование Жизни" по дожитию за эти полгода составила 50 миллионов рублей, ее получил клиент в Свердловской области по завершению трехлетнего договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). "Сбербанк страхование жизни" выплатила 36,8 миллиона рублей инвестиционного дохода по договору купонного ИСЖ клиенту из Самарской области. Другой страхователь компании получил 33,7 миллиона рублей по завершившемуся пятилетнему договору НСЖ для детей. Клиент "Капитал Лайф Страхование Жизни" в Башкортостане получил по дожитию по НСЖ 6 миллионов рублей.

Крупнейшая выплата "Сбербанк страхование жизни" именно по страховым случаям составила 11,9 миллиона рублей, она была осуществлена в связи с кончиной клиента. КЛСЖ выплатила по страховому случаю в Челябинской области более 6 миллионов в связи с кончиной застрахованного при несчастном случае. "Ренессанс Жизнь" заплатила по риску "уход из жизни" около 3,8 миллиона рублей.

Киселев из "Ренессанс Жизнь" отдельно отметил, что существуют программы на случай критических заболеваний, которые предусматривают очень значительно покрытие вплоть до миллионов евро. Однако эти деньги не выдаются напрямую, а тратятся на лечение.