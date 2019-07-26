МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента банка "Возрождения" на уровне "B+" и "B" соответственно, говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что рейтинги отозваны по запросу банка. "На момент отзыва прогноз был позитивным", — говорится в сообщении.

Банк ВТБ в октябре 2018 года закрыл сделку по приобретению 85% банка "Возрождение" у фонда Bonum Capital, а в начале февраля довел свою долю до 96,3%. До этого основным владельцем "Возрождения" был Дмитрий Ананьев, который вместе с братом Алексеем контролировал также Промсвязьбанк. После объявления о санации последнего контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу.

По данным БИР Аналитик, банк "Возрождение" на 1 июня занимал 31-е место в российской банковской системе с активами в размере 302,8 миллиарда рублей.