МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Банк "Восточный", мажоритарным акционером которого сейчас является "Финвижн" Артема Аветисяна, намерен подать иск о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, следует из опубликованного определения арбитражного суда Амурской области.

Банк "Восточный" 23 июля подал в суд заявление об обеспечении имущественных интересов, в котором попросил принять предварительные обеспечительные меры в виде ареста принадлежащих ответчикам акций банка. "В обоснование приведенного требования заявитель указал, что имеет намерение подать исковое заявление к ответчикам о возмещении убытков, причиненных заявителю — ПАО "КБ "Восточный", — говорится в определении суда.

В нем отмечается, что ответчики, по мнению заявителя, причинили банку убытки в тот период, когда Evison Holdings (структура инвестфонда Baring Vostok) была мажоритарным акционером "Восточного". Evison перестала быть мажоритарным акционером банка в июне 2019 года после того, как по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу "Финвижн" 9,99% акций.

В частности, убытки, по мнению заявителя, были нанесены следующими сделками и действиями ответчиков: заключением с ООО "Национальная служба взыскания" фиктивных договоров оказания услуг, которые оплачивались банком, но фактически не оказывались (размер убытков – около 1,1 миллиарда рублей); погашением компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед банком путем передачи субординированных облигаций самого банка с нарушением эмиссионных документов, требований ЦБ и по завышенной цене (размер убытков – более 528 миллионов рублей); массовым увольнением бывших сотрудников "Юниаструм банка" (размер убытков – около 8,2 миллиарда рублей).

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе банка, речь идет о сокращении около 95% сотрудников "Юниаструм банка" после его объединения с "Восточным". "Это привело к тотальной потере компетенций в риск-менеджменте и работе с МСБ, что в итоге стало причиной существенного обесценивания корпоративного портфеля банка", — заявили в банке.

Суд оставил заявление о предварительных обеспечительных мерах без движения до 14 августа, поскольку "Восточный" не предоставил встречное обеспечение в размере суммы обеспечения имущественных интересов, а также не сообщил суду стоимость акций, на которые он просит наложить арест, "что не позволяет суду определить соразмерность заявленной обеспечительной меры с размером имущественных требований, которые предъявляются к ответчикам".