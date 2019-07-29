МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (зарегистрирован в Нижнем Новгороде), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение принято Банком России из-за нарушения кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Помимо этого ЦБ признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств.

"Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы", — сообщает регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам будут возвращены вклады в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Выплаты начнутся 12 августа.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня текущего года банк занимал 167 место в банковской системе РФ с активами в размере 15,1 млрд рублей, собственные средства составляли 1,6 млрд рублей, вклады — 7,8 млрд рублей.