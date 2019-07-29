Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Власти Ирана разрешили майнинг виртуальны валют, отметив связанные с этим риски, сообщается на сайте президента страны.
"Совет министров… соглашается с майнингом продуктов криптографической обработки", — говорится в релизе.
Согласно решению, криптовалюты могут быть использованы с учетом связанного с ними риска, при этом они не будут поддерживаться или обеспечиваться правительством и банковской системой.
Отмечается, что виртуальные валюты не должны использоваться во внутренних транзакциях и будут облагаться налогом, как в других сферах промышленности.
https://1prime.ru/finance/20190729/830196502.html