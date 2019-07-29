МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россиянам запретят анонимное пополнение электронных кошельков. Соответствующие поправки внесены в закон о национальной платежной системе – пополнить электронные кошельки можно будет только после идентификации личности при помощи банковского счета. Банк России сможет запрашивать и получать от оператора иностранной платежной системы на территории РФ информацию, в том числе персональные данные, говорится в одобренном на минувшей неделе Совфедом законопроекте. Осталось получить подпись президента, чтобы документ стал законом.

Раньше такого требования не содержалось, и физлица могли пополнять кошельки наличными без идентификации личности. Причина ужесточения в том, что, по оценке Росфинмониторинга, электронные кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков и терроризма.

РЕАКЦИЯ БИЗНЕСА

Новация распространится на электронные кошельки "Яндекс.Деньги", "Qiwi Кошелек", WebMoney, PayPal, VK Pay и ряд других. Участники рынка оценивают идею по-разному. В "Яндекс.Деньги" считают, что ограничения снизят удобство удаленных расчетов для миллионов россиян и негативно скажутся на бизнесе отрасли. Люди не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Это лишит их возможности получить удобный инструмент для небольших расчетов не выходя из дома и создаст препятствия достижению целей государственной стратегии по повышению доступности финансовых услуг.

Опыт других стран показывает, что полный запрет неидентифицированных кошельков неэффективен — после многих лет отказа от анонимных счетов в Белоруссии обсуждаются варианты смягчения правил, указали в компании.

В свою очередь, в Qiwi считают, что влияние запрета на их бизнес будет незначительным, да и время подготовиться есть – закон вступит в силу через год. Сейчас анонимные кошельки и так имеют ограниченный функционал, они жестко лимитированы по суммам, их баланс не может превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма операций в месяц — не более 40 тысяч рублей. Также действует лимит на типы платежей, которые можно совершать с анонимных кошельков, а наличные снимать нельзя.

"В любом случае, для государства такие кошельки более прозрачны, чем использование наличных, поэтому запрет на внесение наличных, по нашему мнению — это шаг назад, к операциям в серой зоне", — уверены в компании.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, анонимные электронные кошельки – далеко не основной бизнес участников рынка. "На конец марта 2019 года Qiwi обслуживал 22 миллиона электронных кошельков. Хотя компания не раскрывает количество анонимных кошельков, можно предположить, что их доля не превышает 15%", — комментирует старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.

Анонимные кошельки имеют ограниченную функциональность для владельцев по разрешенной сумме баланса и сумме операций за месяц, при этом прохождение упрощенной идентификации существенно расширяет сервисные возможности для пользователей, указала она.

ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ

Эксперты сходятся во мнении, что для экономики России ущерб от запрета вряд ли возникнет, а вот пользователи могут столкнуться с рядом трудностей. По словам профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константина Ордова, в настоящее время анонимное пополнение наличными через автоматы "кошельков" является питательной средой для операций обналичивания средств, однако это не проблема электронных кошельков. Усложнение возможности их пополнения наличными вызовет отток пользователей, поскольку расплатиться карточкой станет проще, чем искать способы пополнения кошелька.

Курбатова напомнила, что активными пользователями электронных кошельков являются клиенты спортивных букмекерских компаний, онлайн-геймеры и платящая аудитория социальных сетей. "Введение ограничений на использование анонимных электронных кошельков может негативно отразиться на доходах Qiwi от проведения расчетов букмекерских компаний, на которые в 2018 году пришлось около 180 миллиарда рублей, или 15% всего оборота компании по обслуживанию платежей, и по которым Qiwi получает более высокую комиссию за обслуживание, чем с другими категориями клиентов", — считает она.

При этом негативный эффект на объем бизнеса в будущем будет, скорее всего, не столь заметным, так как доходы от этого типа операций были на пике в 2018 году в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

По мнению Ордова, ограничения в части "электронных кошельков" могут стать еще одним стимулом развития криптовалют в России, а тут уже запреты точно перестанут работать.

"Внедрение системы распознавания лиц в банкоматах и стимулирование к полному переходу в безналичный расчет — вот что может послужить прозрачности финансовых операций, а не устаревшее и не реализуемое желание все запретить", — заключил он.