МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Два иностранных фонда, американский Parus Marine и гонконгский Pacific World Fund Management, хотят купить спорный пакет акций компании International Financial Technology Group (IFTG), который находится на балансе банка "Восточный", пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на предварительные предложения фондов, направленные в банк и IFTG.

Представитель Parus Marine Артур Даффи подтвердил, что фонд направил банку предложение о покупке акций IFTG неделю назад, ответа пока нет. По его словам, на акции есть и другие претенденты, но сколько точно, он не знает.

Спор вокруг пакета акций IFTG лег в основу уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления "Восточного", напоминает издание. Банк погасил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 миллиарда рублей в обмен на пакет акций IFTG, который оценил в 3 миллиарда рублей. Акции на самом деле стоили 600 тысяч рублей, считает следствие, а деньги из банка были похищены. Сам Калви на суде предлагал продать пакет акций IFTG на рынке, чтобы доказать, что они стоят не 600 тысяч рублей.

В начале июня "Восточный" разослал потенциальным инвесторам презентацию с предложением купить акции IFTG. Банк предлагал выкупить пакет по цене, отраженной на балансе, – 2,5 миллиарда рублей, пишет газета со ссылкой на презентацию. В ней было указано, чем владеет IFTG: это связанные с фондовым рынком ITI Capital и ITI Funds, маркетплейс Finvale, стартап в сфере эквайринга 2can & iBox. Отдельно отмечалось, что у самого "Восточного" с каждой из четырех компаний группы IFTG есть или планируется совместный бизнес.

Parus Marine, консорциум американских технологических инвесторов, инвестирующих в том числе в Россию и СНГ, 19 июля направил предварительное предложение в "Восточный" на имя и.о. предправления Вячеслава Арутюняна. Фонд оценил пакет IFTG в 41,25 миллиона долларов (около 2,6 миллиарда рублей) на основе финансовой отчетности компании за 2018 год, указано в документе. Автор письма – известный американский инвестор Чарльз Райан, председатель совета директоров "Магнита". Пакет акций, говорится в письме, может выкупить Parus Marine или организация, напрямую принадлежащая консорциуму во главе с Райаном. Фонд был готова завершить due diligence и подписать обязывающие документы еще до 26 июля.

Другой потенциальный покупатель – фонд Pacific World Fund Management (PWFM) – направил предварительное предложение в IFTG 22 июля. PWFM оценивает пакет акций IFTG в меньшую сумму – 34–38 миллионов долларов (2,1–2,3 миллиарда рублей) и добавляет, что необходимо провести due diligence и переговоры во второй половине 2019 года. Гонконгский PWFM – стратегический партнер Международного центра развития инноваций, который связан с Российской венчурной компанией. Основной бизнес фонда базируется в Тяньцзине и Шэньчжэне.

По словам собеседника "Ведомостей", знающего о переговорах, потенциальные покупатели не связаны с "Восточным" или Baring Vostok. О том, что Baring Vostok не связан ни с одним из иностранных фондов и не имеет с ними общих проектов, говорит и его представитель. В "Восточном" отказались комментировать "слухи и домыслы".

Продажа некоторых активов, в том числе IFTG, – часть плана по поддержанию капитала банка, предложенного менеджментом и согласованного со всеми акционерами весной 2019 года, говорит представитель Baring Vostok.