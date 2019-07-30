МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. в первом полугодии 2019 года увеличилась на 27,7% по сравнению с первым полугодием 2018 года — до 3,91 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,8 доллара против 2,91 доллара годом ранее. Выручка составила 8,002 миллиарда долларов, увеличившись на 10,5% к прошлогоднему показателю в 7,245 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании увеличилась на 30,5%, до 2,048 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за три месяца составила 2 доллара против 1,5 доллара во втором квартале 2018 года. Выручка в годовом выражении выросла на 12,2%, до 4,113 миллиарда долларов.

"Мы продолжаем следовать своей стратегии и получили сильные результаты по выручке и прибыли в еще одном квартале" — приводится в пресс-релизе слова главы MasterCard Аджая Банги (Ajay Banga).

MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 30 июня компанией было выпущено 2,6 миллиарда карт Mastercard и Maestro.