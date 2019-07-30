МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Сбербанк приобрел логистическую компанию Shiptor, которая станет частью бизнеса "СберЛогистики", говорится в сообщении банка.

"Сбербанк приобрел логистическую компанию Shiptor, которая станет частью бизнеса "СберЛогистики", — сказано в релизе.

На базе агрегатора будет построена платформа "СберЛогистики", интегрированная со всеми системами Сбербанка и сервисами экосистемы.

Shiptor обладает полным пакетом логистических услуг: собственными IT-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром для малого и микро-бизнеса. Кроме того, компания действует как полноценный логистический и транспортный партнер, обеспечивая фулфилмент и решая все задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов: хранение, обработку и упаковку товаров на складе, логистику и прием платежей.

"Приобретение компании-агрегатора — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики. Логистическая платформа дополнит существующие и перспективные экосистемные решения Сбербанка доступной, прозрачной и быстрой логистикой", — отметил генеральный директор компании "СберЛогистика" Сергей Малышев.