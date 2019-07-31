МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие текущего года выросла на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 476,9 миллиарда рублей, говорится в отчетности крупнейшего российского банка.

Во втором квартале 2019 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 250,3 миллиарда рублей, что больше показателя за второй квартал прошлого года на 16,3%.

Таким образом, чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие и второй квартал оказалась значительно выше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основе опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что прибыль крупнейшего российского банка за полугодие составит 457,9 миллиарда рублей, а за второй квартал — 231,4 миллиарда рублей.

ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Вклады населения в Сбербанке за первое полугодие 2019 года выросли на 1,3% и на 30 июня составили 13,673 триллиона рублей, корпоративные депозиты увеличились на 9,9% — до 8,136 триллиона рублей.

Средства клиентов Сбербанка в целом за январь-июнь выросли на 4,4% и достигли 21,808 триллиона рублей.

КРЕДИТОВАНИЕ

Сбербанк за первое полугодие 2019 года увеличил кредиты населению на 7,8%, корпоративное кредитование — снизил на 6,9%, следует из отчета банка по МСФО.

Как сообщается в отчете, кредиты физическим лицам по состоянию на конец июня составили 7,277 триллиона рублей против 6,751 триллиона рублей на начало года, юридическим лицам — 13,341 триллиона рублей против 14,331 триллиона рублей соответственно.

Во втором квартале Сбербанк увеличил кредиты населению на 4,2%, корпоративное кредитование — снизил на 3,6%. Сбербанк в ближайшее время ожидает средства от продажи турецкого Denizbank

"Розничный кредитный портфель вырос на 4,2% за квартал — до 7,3 триллиона рублей. Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 6,5% во втором квартале 2019 года, поддерживаемый возросшей долей продаж потребительских кредитов в цифровых каналах, которая составила 50% на конец отчетного периода", — говорится в сообщении.

Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) за второй квартал снизился на 3,6% — до 13,3 триллиона рублей, в большей степени за счет снижения спроса на кредитование в сегменте крупных заемщиков. При этом наблюдается ускоренный рост в сегменте малого и среднего бизнеса (более 5% за квартал), отмечается в отчете.

РАСХОДЫ НА РЕЗЕРВЫ

Расходы банка на резервы по МСФО составили 8,8 млрд рублей против 35,8 млрд рублей год назад отмечается в отчетности компании.

При этом чистые расходы Сбербанка от создания резерва по долговым финансовым активам снизились на 23,3%, до 9,2 миллиарда рублей. Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества во втором квартале позволила банку высвободить 0,4 миллиарда рублей, тогда как во втором квартале 2018 года банк из-за переоценки перечислил в резервы 23,8 миллиарда рублей.

Показатель оказался значительно ниже прогноза аналитиков, которые ожидали расходы на резервы во втором квартале на уровне 33 миллиардов рублей.

ПРИБЫЛЬ ОТ ЗАРУБЕЖНОГО БИЗНЕСА

Доналоговая прибыль Сбербанка от международного бизнеса в январе-июне текущего года составила 45,8 миллиарда рублей против убытка в 10,4 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года, следует из отчета крупнейшего российского банка по МСФО.

Выручка от операций с клиентами на территории всех иностранных государств, где группа осуществляет свою деятельность, составила 189,4 миллиарда рублей, увеличившись на 5,6% по сравнению с январем-июнем прошлого года.

Деятельность группы за пределами России осуществляется через дочерние банки, расположенные в Турции, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Австрии, Швейцарии и прочих странах Центральной и Восточной Европы, а также через отделение в Индии, представительства в Германии и Китае и компании группы "Сбербанк КИБ", расположенные в США, Великобритании, на Кипре и в ряде других стран.