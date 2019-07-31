МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Условия договора по продаже Сбербанком своей турецкой "дочки" Denizbank дубайскому Emirates NBD выполнены, расчеты по сделке ожидаются в ближайшее время, говорится в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I полугодии выросла на 11,6%

"В конце июля 2019 года стороны выполнили все условия договора, необходимые для осуществления сделки. Сбербанк ожидает, что расчеты по сделке пройдут в ближайшее время", — говорится в отчете.

Сбербанк и Emirates NBD в начале апреля подписали обновленное соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank, в результате крупнейший российский банк продает свою "дочку" за 15,48 миллиарда турецких лир (около 2,71 миллиарда долларов по курсу лиры на тот момент).

Закрыть сделку планировалось во втором квартале текущего года, однако к концу июня были получены только все необходимые разрешения от регуляторов. Глава Сбербанка Герман Греф в середине июля сообщил журналистам, что банк надеется закрыть сделку до конца месяца.