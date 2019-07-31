МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российские банки в первом полугодии 2019 года выдали 1,26 триллиона рублей ипотечных кредитов, что на 3,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из данных, опубликованных на сайте Банка России.

Всего за полгода банки заключили 575,5 тысячи ипотечных договоров, что на 13,3% меньше, чем годом ранее.

Совокупный ипотечный портфель в России достиг по итогам полугодия 7 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 10,2%.

Просроченная задолженность за полгода сократилась на 0,2% — до 72,5 миллиарда рублей.

Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, выданным в июле, составила 10,28%, указывается в материалах ЦБ.