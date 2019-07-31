МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Сбербанк продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка, говорится в совместном заявлении сторон.

"Сбербанк и Emirates NBD рады сообщить, что сделка завершена, и Emirates NBD теперь владеет 99,85% акций Denizbank", — сказано в пресс-релизе. Сбербанк в ближайшее время ожидает средства от продажи турецкого Denizbank

"Решение о продаже Denizbank связано с санкционными ограничениями и соответствующим изменением стратегии Сбербанка в части международного присутствия и позволит нам сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы Сбербанка в России", — прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф.

Выручка Сбербанка от продажи турецкого Denizbank составила 170,7 миллиарда рублей, валовая прибыль по РСБУ — 22,7 миллиарда рублей, при этом общий объем денежного потока банка от сделки составит около 5 миллиардов долларов.

Ранее в среду крупнейший российский банк сообщил, что продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка.

"В соответствии с соглашением о купле-продаже акций Denizbank от 2 апреля 2019 года, выручка от продажи составила 170,7 миллиарда рублей при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в Denizbank за все время владения в размере 148 миллиардов рублей…. Для целей отчетности Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) валовая прибыль от сделки составила 22,7 миллиарда рублей, налог на прибыль — около 4,5 миллиарда рублей", — отметили в банке.

Отмечается, что по условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг Denizbank перед Сбербанком на сумму около 1,2 миллиарда долларов, а Denizbank погасит ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около 1,1 миллиарда долларов. "Общий объем денежного потока Сбербанка от продажи Denizbank составит около 5 млрд долларов", — заключили в Сбербанке.

Сбербанк и Emirates NBD в начале апреля подписали обновленное соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank. В результате, как сообщалось тогда, крупнейший российский банк продает свою "дочку" за 15,48 миллиарда турецких лир (около 2,71 миллиарда долларов по курсу лиры на тот момент).

Закрыть сделку планировалось во втором квартале текущего года, однако все необходимые разрешения от регуляторов были получены только к концу июня. Греф в середине июля говорил журналистам, что Сбербанк надеется закрыть сделку до конца месяца.