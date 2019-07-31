МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Второй квартал для российского банковского сектора в части динамики активов оказался относительно слабым. За апрель-июнь активы выросли в номинальном выражении лишь на 0,2% против прироста на 3,6% и 2% во втором квартале 2018 и 2017 годов. При этом фактор валютной переоценки достаточно сильно повлиял на динамику активов во всех озвученных временных интервалах. В частности, в реальном выражении темпы прироста во втором квартале 2019 года составили 0,7% против прироста на 1,5% в апреле-июне предыдущего года. При этом с 2015 по 2017 год динамика активов была слабее текущего года – она варьировалась от —0,3% до +0,6%. Таким образом, реальная динамика активов оказалась на среднем уровне по меркам последних четырех лет, но все же заметно слабее прошлого года.

Объем активов с начала года (январь-июнь) снизился в номинальном на 1,7% и вырос на 0,4% в реальном выражении. Для сравнения в первом полугодии 2018 года активы выросли на 1,6% в номинальном и снизились на 0,2% в реальном выражении. При этом в январе-июне 2017 года прирост составил 0,9% в номинальном и 1,6% в реальном выражении. Таким образом, влияние валютной переоценки в последние годы было существенным, а реальная динамика активов была неустойчивой. Стоит отметить, реальная динамика активов в 2019 году могла бы быть лучше, однако темпы прироста были «искусственно» занижены за счет перехода на новые стандарты бухгалтерского учета. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, это изменение в отчетности на бумаге сократило активы примерно на 1,8%. Таким образом, результаты текущего года в реальности намного сильнее и являются самыми высокими с 2014 года.

В абсолютных величинах объем активов российской банковской системы в первом полугодии уменьшился на 1,6 триллиона рублей (вырос на 0,1 триллиона рублей во втором квартале) и по состоянию на 1 июля 2019 года составил 92,5 триллиона рублей.

Влияние отзывов лицензий на динамику активов во втором квартале 2019 года было небольшим. За апрель-июнь было принудительно отозвано 7 лицензий и еще 5 лицензии было отозвано за июль. При этом количество банков, у которых лицензия была отозвана принудительно, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет достаточно сильно. Так, во втором квартале 2018 и 2017 годов лицензий лишилось 16 и 13 кредитных организаций соответственно, а в апреле-июне 2016 года и вовсе 21 банк. Суммарный объем активов банков, лишенных лицензии в апреле-июне 2019 года, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, составил 24 миллиарда рублей или 0,03% от суммарных активов банковской системы на 1 апреля 2019 года. Для сравнения, во втором квартале 2018 и 2017 годов объем активов лишенных лицензии банков составил 118 и 138 миллиардов рублей соответственно. Таким образом, без лицензии в 2019 году оставались небольшие кредитные организации по сравнению с предыдущими годами. В целом с начала года по состоянию на 31 июля было отозвано 19 лицензий у кредитных организаций и НКО и 10 лишилось лицензии добровольно (ликвидация, реорганизация).

КОНЦЕНТРАЦИЯ АКТИВОВ ПРОДОЛЖАЕТ БЫСТРО РАСТИ

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 июля 2019 года. В рейтинге представлены данные по 456 кредитным организациям России с действующими лицензиями на 31 июля 2019 года, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, во втором квартале 2019 года объем активов в номинальном выражении вырос у 267 кредитных организаций или у 58,6% банков представленных в рейтинге. Для сравнения в аналогичном периоде 2018 года доля банков с приростом была немного меньше – 57,5%. Таким образом, доля банков с приростом активов немного увеличилась относительно предыдущего года и в целом находится на достаточно неплохом уровне. По мнению экспертов РИА Рейтинг, после летнего периода все больше банков будут характеризоваться приростом активов, как следствие этот показатель к четвертому кварталу может вырасти до 65-70%.

Результаты исследования свидетельствуют, что среди наиболее крупных кредитных организаций доля с приростом активов выше, чем у остальных групп. В частности, у банков из ТОП-100 приростом активов характеризовалось 73% банков. Тогда как у банков второй сотни (с 101 по 200 места) доля с приростом была немного меньше – 59%. В свою очередь, среди банков, занимающих в рейтинге места с 201 по 456, объем активов увеличился у 53% кредитных организаций. Таким образом, достаточно наглядно прослеживается тенденция сокращения доли банков с приростом активов при уменьшении размера банка.

В денежном выражении также в более выгодном положении оказались крупные банки. Так, объем суммарных активов крупных банков из ТОП-100 относительно 1 апреля увеличился на 0,3%. При этом активы банков второй сотни (с 101 по 200 места) уменьшились на 3,1%, тогда как у банков за пределами второй сотни (с 201 по 456 места) активы уменьшились на 4%. Как следствие хорошего результата у крупных банков и относительно слабого у средних и небольших банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов. Доля ТОП-100 банков в суммарном объеме активов банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 0,2 процентного пункта до 96,8% на 1 июля. При этом на ТОП-50 в текущем рейтинге приходится уже 92,2%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе темпы консолидации активов российского банковского сектора продолжат оставаться на относительно высоком уровне.

ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ РАСТУТ БЫСТРЕЕ ВСЕХ

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, иностранные и частные банки во втором квартале характеризировались приростом суммарного объема активов, тогда как у государственных банков активы снизились. Объем суммарных активов иностранных и частных банков за апрель-июнь увеличились на 4,2% и 1,4% соответственно, тогда как снижение активов государственных банков составило 0,1%. Небольшое снижение суммарных активов у госбанков обусловлено снижением у двух крупных кредитных организаций – у НКО НКЦ и Россельхозбанка. При этом без учета изменения их активов прирост у госбанков составил бы 1,1%.

Состав первой десятки банков во втором квартале не изменился, даже несмотря на значительные отличия по темпам прироста у отдельных банков, которые варьировались от +5,6% до —14%. Наибольшим сокращением активов в первой десятке характеризовалась небанковская кредитная организация НКЦ. Значительное снижение активов этой кредитной организации связано со снижением межбанковского кредитования. С другой стороны, наибольший прирост был у Промсвязьбанка.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом активов в абсолютном выражении характеризовался Банк ВТБ, объем активов которого во втором квартале увеличился на 381 миллиард рублей или 2,7%. Стоит отметить, что впечатляющий прирост активов Банка ВТБ стал следствием роста кредитования юридических и физических лиц. Вторым по приросту активов во втором квартале стал Сбербанк, активы которого увеличились 323 миллиарда рублей или на 1,1%. При этом динамика активов Сбербанка объясняется ростом розничного кредитование и вложений в ликвидные активы. На третьем и четвертом месте по абсолютному приросту активов находятся ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) и АЛЬФА-БАНК, активы которых выросли на 140 и 139 миллиардов рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом объема активов РОСБАНК, активы которого выросли на 114 миллиардов рублей. Наибольшим же сокращением активов среди крупнейших кредитных организаций характеризовалась НКО НКЦ, активы которой за апрель-июнь 2019 года уменьшились на 586 миллиардов рублей.

Наилучшая относительная динамика активов среди ТОП-100 крупных кредитных организаций во втором квартале 2019 года была у ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), прирост активов которого составил 67%, что позволило банку подняться с 40 до 28 места на 1 июля. Вторым по темпам прироста активов стал ЛОКО-Банк, активы которого выросли на 35%, в результате чего банк смог занять 59-е место в рейтинге (+11 позиций). Третьим по динамике активов в числе ста крупнейших стал Банк ДОМ.РФ, а объем его активов вырос на 27% (+6 позиций, 31-е место). Стоит отметить, что еще 2 банка из первой сотни по объему активов по итогам второго квартала 2019 года характеризовались темпами прироста активов более чем на 15%.

Слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал Банк Аверс, активы которого сократились на 32% из-за снижения межбанковского кредитования. Вторым по темпам снижения стал Нордеа Банк, сокращение активов которого составило 20%. В текущем рейтинге Банк Аверс занимает 68-е место (-18 позиций), а Нордеа Банк – 69-е место (-10 позиций).

НЕСМОТРЯ НА ЗАМЕДЛЕНИЕ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ — ПРОГНОЗ ПОЗИТИВНЫЙ

По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика активов во втором полугодии будет заметно лучше. Во-первых, второе полугодие исторически является более успешным для российского банковского сектора. Во-вторых, в экономике наметилась тренд снижения процентных ставок, что будет стимулировать кредитование. Третьим фактором должен стать старт нацпроектов, что потребует увеличения кредитования для пополнения оборотных средств у ряда компаний. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, реальный рост объема активов российского банковского сектора во второй половине 2019 году будет в пределах 5-8%.



