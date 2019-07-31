МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 51 /2103/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5092-У от 13.03.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55279 от 16.07.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5140-У от 6.05.2019 "О Перечне инсайдерской информации Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54818 от 3.06.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5170-У от 11.06.2019 "О форме и порядке направления клиринговой организацией, центральным контрагентом, организатором торговли и центральным депозитарием в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55175 от 8.07.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5172-У от 18.06.2019 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России о порядке предоставления кредитным организациям кредитов Банка России, обеспеченных залогом /блокировкой/ ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55228 от 12.07.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1732 от 25.07.2019 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ангара";

— приказ № ОД-1743 от 26.07.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк" ООО "РАМ Банк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1744 от 26.07.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк" ООО "РАМ Банк" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1745 от 26.07.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2019 года № ОД-1301";

— приказ № ОД-1746 от 26.07.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1747 от 26.07.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1754 от 26.07.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475";

— приказ № ОД-1758 от 29.07.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация" АО КБ "Ассоциация" /г. Нижний Новгород/";

— приказ № ОД-1759 от 29.07.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация" АО КБ "Ассоциация" /г. Нижний Новгород/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1760 от 29.07.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1225".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.07.2019; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.07.2019; объявления Банка России; сообщение об исключении Банка "Монетный дом" ОАО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.