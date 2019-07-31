МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Сбербанк снизил прогноз по среднему курсу доллара на 2019 год до 64,5 рубля с ранее ожидавшихся 68,5 рубля, следует из презентации крупнейшего российского банка к отчетности по МСФО за первое полугодие.

В 2020 году средний курс доллара Сбербанк теперь ожидает в 65 рублей, тогда как ранее прогнозировал 69 рублей. При этом банк сохранил свой прогноз на 2021 год, согласно которому доллар будет стоить 65,5 рубля.

Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара в среднем за 2019 год на уровне 63,9 рубля, в 2020 году — 63,8 рубля. Банк России традиционно никогда не дает прогнозов по курсу валют.