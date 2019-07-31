МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. ВЭБу удалось добиться запрета на принудительную продажу акций украинского дочернего Проминвестбанка: Печерский районный суд Киева согласился с позицией российской госкорпорации и предписал приостановить продажу акций, говорится в сообщении ВЭБа.

Украинская фондовая биржа 18 июля разместила сообщение о продаже акций украинской "дочки" ВЭБа. Аукцион, как следует из ее сообщения, назначен на 28 августа. Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работавших на Украине структур российских госбанков, в том числе против Проминвестбанка (ПИБ), запретив им любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

"Двадцать шестого июля 2019 года ВЭБ.РФ удалось добиться запрета на принудительную продажу акций ПАО "Проминвестбанк". Печерский районный суд г.Киева согласился с позицией ВЭБ.РФ и предписал приостановить продажу акций", — говорится в пресс-релизе.

ВЭБ также сообщает, что намерен привлечь к ответственности организаторов и участников незаконного аукциона по продаже акций Проминвестбанка, сам аукцион должен быть отменен после соответствующего определения Печерского суда Киева.

"ВЭБ.РФ готов к тому, что исполнительная служба Украины не посчитает нужным исполнять судебное решение и задействует доступный ей административный ресурс для его отмены. Такое поведение украинских властей укладывается в логику беспрецедентного административного давления, оказываемого на Проминвестбанк, когда обоснованные решения судов в пользу ПИБ непременно отменяются вышестоящими инстанциями", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова.

Действия исполнительной службы противоречат украинскому законодательству и практике всех международных инстанций, неоднократно подтверждавших, что ВЭБ не отвечает по обязательствам РФ, подчеркнул Краснов.

В конце июня ВЭБ обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине с требованием возместить все убытки, причиненные банку. Госкорпорация приобрела акции Проминвестбанка в 2008 году и вложила в его развитие более 2,7 миллиарда долларов.