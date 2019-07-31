МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Сбербанк планирует выплатить дивиденды по итогам 2019 года из расчета в 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.

"Мы не будем менять дивидендную политику, мы будем придерживаться ее. Если ничего страшного не случится, мы будем выплачивать 50% в следующем году из прибыли за 2019 год", — сказал Морозов.