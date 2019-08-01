МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Министерство науки и высшего образования РФ и Сбербанк подписали соглашение о господдержке образовательного кредитования, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В России начинается реализация совместного проекта министерства науки и высшего образования Российской Федерации и ПАО "Сбербанк" о государственной поддержке образовательного кредитования граждан",- рассказали в министерстве.

Согласно подписанному соглашению, с 1 августа 2019 года при оформлении образовательного кредита студентам вузов, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца.

"В течение льготного периода заемщик не выплачивает банку основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы пользования образовательным кредитом. Вместе с тем, начиная с третьего года, платежи по погашению текущих процентов осуществляются в полном объеме. При этом процентная ставка по кредиту для студента не превысит 9% годовых при действующей ключевой ставке", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что студент может оформить кредит на срок обучения (льготный период) плюс не более 120 месяцев.

"Важным и обязательным условием в отношении заемщика со стороны банка является отсутствие обязанности предоставления обеспечения (поручительства) для получения образовательного кредита. Оформить образовательный кредит можно будет во всех структурных подразделениях ПАО "Сбербанк России", — подчеркнули в Минобрнауки.