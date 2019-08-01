КИЕВ, 1 авг — ПРАЙМ. Платежеспособные банки Украины получили 1,2 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2019 года, что в долларовом эквиваленте в 3,7 раза больше, чем годом ранее, следует из сообщения пресс-службы Нацбанка.

"В первом полугодии 2019 года платежеспособные банки получили 31 миллиард гривен (1,2 миллиарда долларов — ред.) чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 8,3 миллиарда гривен (326 миллионов долларов — ред.). В общем, доходы банков за шесть месяцев текущего года выросли на 31%, до 121 миллиарда гривен (4,75 миллиарда долларов — ред.), расходы — на 7%, до 90 миллиардов гривен (3,5 миллиарда долларов — ред.)", — сообщила пресс-служба.

В Нацбанке уточнили, что существенный рост прибыльности банковской системы стал возможным благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов банков на 20% и 17%, соответственно.

Уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 76 платежеспособных на 1 июля 2019 банков 66 банков были прибыльными.

Прибыль в первом полугодии была сформирована в основном Приватбанком (18,3 миллиарда гривен, то есть почти 719 миллионов долларов) и группой банков с иностранным капиталом (9 миллиардов гривен, то есть 353,6 миллиона долларов).